Schlangenlinien-Fahrt und Pedal verwechselt: Der Glarner Feierabendverkehr hat es am Mittwoch in sich

Während des Feierabendverkehrs durch das Glarnerland ist es am Mittwoch gleich zu mehreren Unfällen gekommen: Gegen 16 Uhr verunfallte auf der Industriestrasse in Näfels ein 19-Jähriger mit seinem Elektroroller. Gemäss der Kantonspolizei Glarus war der junge Mann alkoholisiert. Er fuhr Schlangenlinien und verlor dabei die Kontrolle über seinen Roller. Durch den Sturz verletzte sich der 19-Jährige schwer am Kopf. Er wurde nach Glarus ins Spital gebracht.