Bei Filzbach stösst eine Frau mit ihrem Auto wegen eines medizinischen Problems in die Leitplanke

Am Mittwoch ist es kurz nach 15.30 Uhr auf der Autobahn A3 bei Filzbach zu einem Selbstunfall mit Sachschaden gekommen. Wie die Glarner Kantonspolizei am Donnerstag gemeldet hat, war eine 58-jährige Lenkerin mit ihrem Auto auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich unterwegs.