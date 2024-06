E-Bike-Fahrerin wird in Netstal auf einem Trottoir angefahren

Am Donnerstag um 13.15 Uhr hat es beim Wiggispark in Netstal einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 35-jähriger Autofahrer wollte vom Quartier Bühl in die Landstrasse einbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Unmittelbar nach dem Anfahren stiess der 35-Jährige mit einer E-Bike-Fahrerin zusammen, die mutmasslich von Glarus kommend auf dem Trottoir unterwegs war.