Glarner Cup der Gymnastinnen: Meisterliche Auftritte in Glarus

Dieses Jahr werden am Glarner Cup über 240 Einzelgymnastinnen und 15 Gruppen aus 15 verschiedenen Vereinen und den drei Leistungszentren aus Zürich, dem Tessin und der Ostschweiz erwartet. Die RG Glarnerland geht mit 32 Einzelgymnastinnen und drei Gruppen an den Start. Und auch dieses Jahr wird dieser Wettkampf für einige Gymnastinnen wieder eine wichtige Standortbestimmung für die Qualifikationswettkämpfe der Schweizer Meisterschaften sein. Teilnehmen an den diesjährigen Qualifikationswettkämpfen, die am 6. und 7. April stattfinden, werden von der RG Glarnerland die Gruppen G2 und G3 sowie die Einzelgymnastinnen Seraina Franz, Leana Tesic, Kristina Kubli und Jasmin Jud.