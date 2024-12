Mord im Klöntal (8/8): Ein Ende in Glarus und ein Anfang in Amerika 

Am 5. Juli 1883 läuft der Dampfer «France» im Hafen von New York City ein. Die Aussicht der Passagiere an Deck ist noch eine andere als die, die wir heute kennen: In New York ragen keine Hochhäuser in den Himmel, und auf der Insel, auf der heute die Freiheitsstatue steht, wachsen lediglich ein paar Bäume. Wenn einer der Passagiere die Freiheitsstatue gesehen hat, dann in Paris, wo sie gerade gebaut wird.