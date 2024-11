Mord im Klöntal, Teil 4: Was oben am See geschah

Andreas Stüssi hatte etwas Geld von seinem Vater geerbt und führte in den ersten Jahren der Ehe einen Bauernbetrieb mit etwa 20 Kühen. Im Sommer wohnten die Eheleute in ihrem Haus im malerischen Klöntal am See, den Rest des Jahres verbrachten sie in Riedern. Allen Berichten zufolge lief der Bauernbetrieb schlecht.