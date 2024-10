Mord im Klöntal: Der nackte Tote im Löntsch

Der tote «Staldengarten»-Wirt wird noch am selben Tag untersucht, an dem er gefunden wird. Der eigentliche Gerichtsarzt ist ausser Landes, also springt sein Schwiegersohn, ein gewisser Doktor Krüger, ein. Im Leichenschauhaus des Kantonsspitals in Glarus schneidet Krüger den Leichnam auf.