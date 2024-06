Unfall auf der A3: Zwei Autos stossen kurz vor dem Kerenzerbergtunnel zusammen

Am Mittwoch hat sich auf der Autobahn A3 um circa 20.30 Uhr kurz vor dem Kerenzerbergtunnel ein Unfall ereignet. Wie die Glarner Kantonspolizei am Donnerstag mit­teilte, war dort ein 26-jähriger Lenker mit seinem Auto von Chur herkommend unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stiess seitlich in einen Lieferwagen, den ein 32-Jähriger fuhr. Verletzt wurde niemand, aber an den beiden Fahrzeugen entstand Total­schaden.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Walenseestrecke aufgrund von Belags­arbeiten, die bis zum 28. Juni dauern, jeweils von Sonntag bis Freitag zwischen 19 und 5.30 Uhr vollständig gesperrt wird. Während der Sperre ist der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Chur als Gegenverkehr signalisiert. (kapo)