20-jähriger Mann bei Messerangriff in Rüti verletzt
Ein 21-jähriger Mann hat in Rüti am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihn dabei verletzt. Die Rega brachte den Verletzten in ein Spital.
Ein 21-jähriger Mann hat in Rüti am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihn dabei verletzt. Die Rega brachte den Verletzten in ein Spital.
07.12.25 - 17:05 Uhr
Glarus
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren