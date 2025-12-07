×

20-jähriger Mann bei Messerangriff in Rüti verletzt

Ein 21-jähriger Mann hat in Rüti am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihn dabei verletzt. Die Rega brachte den Verletzten in ein Spital.

Südostschweiz
07.12.25 - 17:05 Uhr
Glarus
Symbolbild: Die Kantonspolizei Glarus verhaftete den Täter unmittelbar nach seiner Tat.
Bild: Kantonspolizei Glarus
