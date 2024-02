Pascal Müller aus Oberurnen: «Der Abstand zur Weltspitze hat sich verkleinert, das ist cool»

von Köbi Hefti

Bei den Weltcuprennen in der nordischen Kombination im winterlich eingekleideten Otepää in Estland zeigte Pascal Müller gute Leistungen. Beim Wettkampf am Samstag über zehn Kilometer nach Gundersen klassierte sich der Oberurner zum dritten Mal in seiner Karriere in den Punkten. Zum 37. Rang meinte er bestens gelaunt: «Neues Karriere-Bestresultat und endlich wieder ein paar Weltcuppunkte.» Besonders beim Skispringen überzeugte Müller. Mit Rängen zwischen 21 und 26 klassierte er sich bei allen drei Wettkämpfen in der vorderen Ranglistenhälfte. Die intensiven Trainingseinheiten rund ums Skispringen seit Weihnachten trugen bereits letzte Woche beim Triple in Seefeld erste Früchte.