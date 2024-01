Die Glarner Mehrkämpferin Liana Trümpi stellt im ersten Saison-Wettkampf mehrere Bestleistungen auf

Beim zweiten Saison-Wettkampf in Magglingen konnte sich Liana Trümpi noch steigern. Über 60-Meter-Hürden verbesserte sie ihre Zeit von 8,89 auf 8,70 Sekunden. Und im Weitsprung knackte sie erstmals die 6-Meter-Marke. Nach ihrem Satz auf 6,12 Meter waren ihre ­Freudenschreie in der ganzen Halle zu hören. Der Zeitplan war sehr eng, und so entschied sich Trümpi nach vier Sprüngen, den Weitsprung abzu­brechen und sich auf den Hochsprung vorzubereiten. Die Anfangshöhe von 1,50 Meter übersprang Trümpi ohne Probleme. Das Wintertraining schien Früchte zu tragen. Bei der Höhe von 1,65 Meter riss Trümpi die Latte dreimal, und so musste sich mit überprungenen 1,60 Meter begnügen.