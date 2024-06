Der Glarnersteg schliesst die Wohngruppe in Glarus

Beim Glarnersteg können Menschen mit einer Behinderung arbeiten und wohnen. Laut eigenen Angaben bietet die Institution insgesamt 70 Wohnplätze an. «Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist in den letzten Monaten zurückgegangen, sodass die Auslastung aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr ausreichend hoch ist», meldet der Glarnersteg. Deshalb werde die Wohngruppe in Glarus per Ende 2024 geschlossen. Auch die Sparmassnahmen würden die Situation verschärfen: Der Kanton habe eine Tarifreduktion für das nächste Jahr angekündigt.