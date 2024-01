Regierungsratskandidat Thomas Tschudi: «Gute Arbeitsplätze schaffen, damit weniger Leute pendeln müssen»

Viel Potenzial liegt in energieeffizienteren Prozessen in der Wirtschaft. Produktionsfirmen fehlt es oft an Geld für die Erneuerung oder Anpassungen des Maschinenparks. Hier könnte der Kanton mittels Investitionshilfen in die Vorfinanzierung gehen, den Prozess beschleunigen und unsere Wirtschaft unterstützen. Ich leugne die Klimaveränderung nicht und finde, Massnahmen sind nötig. Aber so kommen wir ohne weitere Verbote und ohne stärkere Bürokratisierung dem Ziel näher.