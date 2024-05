Der Favorit lässt bei den Glarner Gewehrschützinnen und -Schützen nichts anbrennen

Bei wechselnden und dadurch teils schwierigen Bedingungen mussten die Teilnehmer an der zweiten Runde in der Glarner Gruppenmeisterschaft über 300 Meter um jeden Punkt kämpfen. Dennoch gab es zwölf Resultate über 190 Punkte. Aber: Es gab auch schon mehr. Mischa Armati (Luchsingen Feld) erzielte mit 196 Punkten das höchste Einzelresultat. Am nächsten kam ihm Brigitte Ryser (Linthal-Auen, 195). 194 Punkte erzielte Ruedi Zweifel von den Feldschützen Linthal, und 193 Ringe schoss Tim Landolt von Linthal-Auen 1.