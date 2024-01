Hätte sich der Rutsch in Schwanden vermeiden lassen? Gebäudeversicherung prüft wegen Zweifeln ein Gutachten

Die Gebäudeversicherung Glarnersach will wissen, warum es zum Erdrutsch in Schwanden kam und ob die Behörden richtig gehandelt haben. Dies hat die Glarnersach gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF kommuniziert. Die Glarnersach denke darüber nach, eine externe Untersuchung einzuleiten, so Geschäftsleiter Hansueli Leisinger gegenüber SRF.