Die Glarner «Tätzlischieber» feiern Jubiläum

Rund 60 Vereinsmitglieder und Gäste feierten am Abend das Jubiläum mit einem Festakt. Die Höhen und Tiefen der abwechslungsreichen Vereinsgeschichte wurden in einer Jubiläumsschrift festgehalten. Mit launigen Worten fand Regierungsrat Markus Heer in seinem Grusswort Verbindungen zwischen Schach und Politik, und ­André Vögtlin, Präsident des Schweizerischen Schachbundes, überreichte Fritz Bolliger ein Zertifikat des Weltschachverbandes FIDE.