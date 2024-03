Gartenunterstand brennt in Rüti ab

Am Samstag, um etwa 23.45 Uhr, brannte in Rüti an der Dorfstrasse ein Gartenunterstand. Das schreibt die Kantonspolizei Glarus am Sonntag in einer Mitteilung. Eine Anwohnerin habe den Brand im Garten der Nachbarschaft gesehen und die Polizei verständigt. «Die alarmierte Feuerwehr Grosstal konnte das Feuer rasch löschen», so die Polizei. Die Brandursache sei Gegenstand der polizeilichen Abklärung, wobei eine technische Ursache im Vordergrund stehe. Durch das Feuer entstand am Gartenunterstand, den Gartenmöbeln und weiteren Gegenständen Sachschaden von einigen Tausend Franken. (red)