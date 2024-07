Eine Fassade fängt in Netstal Feuer

Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Samstagabend gegen 17 Uhr im Gässli in Netstal bei einem Reiheneinfamilienhaus zu einem Brand gekommen. «Eine Nachbarin machte die Hausbesitzer darauf aufmerksam, dass es an der Westfassade des Gebäudes brennt», heisst es weiter.

Die Nachbarin habe mit einem Feuerlöscher den Brand weitgehend löschen können. Die Feuerwehr habe anschliessend die Situation gänzlich bereinigt. «Bei der Brandursache handelt es sich mutmasslich um einen technischen Defekt in einer Stromkabeldose», schreibt die Kantonspolizei. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (red)