Während des Staus auf der A3 bei Mollis: 41-jähriger Autofahrer ist unaufmerksam und fährt in abbremsendes Auto vor ihm

Am Freitag gegen 13.15 Uhr ist es laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus zu einem Unfall auf der A3 bei Mollis gekommen. Ein 41-jähriger Autofahrer war im stockenden Verkehr Richtung Chur unterwegs. In einem Moment der Unaufmerksamkeit bemerkte er zu spät, dass das Auto vor ihm bereits abgebremst hatte, wie es heisst.



Der 41-Jährige kollidierte in der Folge mit dem abbremsenden Auto vor ihm. Dieses wurde durch den Aufprall wiederum in das davorstehende Auto geschoben. Wie es abschliessend heisst, wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden an den Autos. (red)