So wählt und stimmt Glarus: Es braucht einen zweiten Wahlgang für den Regierungsrat

Sonntag, 13.20 Uhr

Vollzugsmeldung: Mischa Toso wird Gemeinderat in Glarus

Es ist wohl das unüberraschendste Resultat an diesem Sonntag: Mischa Toso (SVP) ist neu in den Gemeinderat von Glarus gewählt worden. Er ersetzt dort Markus Schnyder (SVP), der im Herbst in den Nationalrat gewählt wurde. Unüberraschend ist das Resultat deshalb, weil Toso der einzige Kandidat für den freien Sitz war. Die fehlende Auswahl haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Glarus aber nicht goutiert. Neben 1552 Stimmen für Toso meldet die Gemeinde auch 619 Stimmen, die an "Vereinzelte" abgegeben wurden.