So wählt und stimmt Glarus: Der Ticker hält euch auf dem Laufenden

Heute ist Abstimmungs- und Wahlsonntag im Glarnerland. Die Urnen in den drei Gemeinden sind seit 11 Uhr geschlossen. Die ersten kantonalen Ergebnisse werden um 13 Uhr erwartet. Diese werden gestaffelt veröffentlicht, in derselben Reihenfolge, in der auch ausgezählt wird.