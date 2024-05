Damit die Postautos im Klöntal wenden können, brauchts neu einen Verkehrsdienst 

Die Gemeinde Glarus hat beim Kanton aber noch um mehr Geld angefragt, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Sie beantragte eine Mitfinanzierung des Verkehrskonzeptes der Gemeinde. Dieses Verkehrskonzept sieht unter anderem eine Verkehrsregelung bei den Parkplätzen am See vor. Zudem wird der Zugang ins Klöntal gesperrt, wenn die Zufahrt für die Blaulichtorganisationen nicht mehr gewährleistet ist. «Der Regierungsrat lehnt eine Mitfinanzierung der Kosten der Umsetzung des Verkehrskonzepts der Gemeinde Glarus ab, weil dafür keine rechtliche Grundlage besteht», heisst es dazu knapp in der Medienmitteilung des Kantons.