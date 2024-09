Die Hauptstrasse in Netstal wird während drei Wochen nachts gesperrt: Umleitung über Querspange

Natürlich ist auch dem Astra klar, dass man die einzige Strasse, über die man in den Kanton kommt, nicht einfach gesperrt werden kann. Darum sollen die Arbeiten erstens in Etappen und zweitens ausschliesslich in der Nacht stattfinden, wie das Astra schreibt. Die Nacht dauert in diesem Fall immer von 20.30 Uhr abends bis 5.30 Uhr morgens, wie es in der Mitteilung heisst. Wenn das Wetter in dieser Zeit schlecht ist, weicht man nicht auf Tagarbeit aus, schreibt das Astra auf Nachfrage der «Glarner Nachrichten», sondern auf die darauffolgende Nacht.