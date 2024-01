Niederurnen: Hier links abbiegen und auf der Sperrfläche umdrehen, ist keine gute Idee

Diese Aktion auf dem Autobahnzubringer in Niederurnen eines Autofahrers oder einer Autofahrerin hätte böse enden können. Am Donnerstag um circa 13.15 Uhr war eine Person mit einem silbrigen Volvo in Richtung Autobahneinfahrt unterwegs. Kurz vor der Auffahrt fuhr die Person über die Sicherheitslinie und gelangte auf die Gegenfahrbahn.