Auch Läderach macht jetzt Dubai-Schokolade: Wir haben mit Schoggi-Weltmeister Elias Läderach Pistazien-Creme gerührt

Seit ein paar Wochen kommt man in der Schweiz nicht um die Dubai-Schoggi herum. Die Konditorei Müller in Näfels stellte im Glarnerland als Erstes die gehypte Schoggi her und wurde belohnt. Chocolatier Elias Müller musste sogar einen weiteren Confiseur einstellen . Jetzt folgt Läderach. Die Frischschoggi Dubai hat ein anderer Elias entwickelt: Chocolatier Elias Läderach. 20 verschiedene Rezepte habe er mit seinem Team ausprobiert, bis sie zufrieden mit dem Resultat gewesen seien, sagt er. Wir waren in Bilten im House of Läderach und durften gleich selbst den Schoggi-Spachtel in die Hand nehmen.