Jetzt werden für Radio Südostschweiz Unterschriften gesammelt

Tatsächlich reagierten viele Hörerinnen und Hörer mit Unverständnis auf den Konzessionsentzug – zum Beispiel mit entsprechenden Kommentaren in den sozialen Medien. Und nicht nur sie. Auch Politikerinnen und Politiker, Vertreter aus Wirtschaft, Sport und Kultur wollten sich in irgendeiner Weise für das «Radio vu do» einsetzen. Dies führte letztlich zu einem Komitee, das am Mittwoch offiziell die Petition «RSO – ds Radio vu do bliibt do» lanciert hat. Die Initiantinnen und Initianten der Petition, darunter bekannte Namen wie die Bündner Hockeylegende Renato Tosio, der Musiker und Musikproduzent Lou Zarra sowie der Sportarzt Beat Villiger, fordern, dass der Konzessionsentscheid des Bakom rückgängig gemacht wird. Und dass die Konzession für die Jahre 2025 bis 2034 damit weiterhin an Radio Südostschweiz geht.