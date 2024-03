Hans Peter Spälti tritt als Gemeinderat von Glarus zurück

«Hans Peter Spälti war wesentlich beteiligt an der Entwicklung des Verkehrskonzeptes Klöntal, welches seit 2020 umgesetzt wird und für Ordnung in der Parkierung im Klöntal sorgt», schreibt die Gemeinde weiter. Ebenso sei er bei der Reorganisation und der Einführung des Departementalsystems in der Gemeindeverwaltung per Juli 2022 beteiligt gewesen.