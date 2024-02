Oberhalb von Mollis: Parkiertes Auto rutscht von der vereisten Strasse und stürzt einen Hang hinunter

Auch am Sonntag kurz nach 16 Uhr gab es auf der Hauptstrasse in Nidfurn einen weiteren Unfall, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Eine Autofahrerin war von Luchsingen in Fahrtrichtung Glarus unterwegs. In Nidfurn bemerkte die 47-Jährige zu spät, dass das Auto vor ihr wegen des stockenden Verkehrs anhalten musste.