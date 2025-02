Bürgerliche setzen sich durch: Der Glarner Landrat lehnt Stimmrecht für Ausländer ab

Ein Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene für ausländische Einwohnende ist vor allem in der Romandie verbreitet und dort in fünf Kantonen etabliert. In der Deutschschweiz können nur Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und in Graubünden das Ausländerstimmrecht für kommunale Angelegenheiten einführen. In Graubünden haben sich bereits 34 der 100 Gemeinden dafür entschieden. (sda)