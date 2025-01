Volleyball: Eine der Amerikanerinnen hat Glaronia verlassen

Mi. 04.12.2024 - 10:13

Kampfsport: Junge Oberurnerin holt Doppelgold

Das Do-Jigo Kampfsportcenter Niederurnen/Wollerau kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Bei den diesjährigen Swiss Wushu Schweizermeisterschaften erzielte das Team in den Disziplinen Sanda (Vollkontakt) und Qingda (Leichtkontakt) insgesamt drei Schweizermeistertitel sowie drei dritte Plätze. Wushu ist eine chinesische Kampfsportart, die sowohl als traditionelle Kampfkunst als auch als moderner Wettkampfsport ausgeübt wird.

Larissa Scaglione glänzt

Die 14-jährige Larissa Scaglione (im Bild rechts) aus Oberurnen war eine der grossen Gewinnerinnen. Bei der Sanda Gala Night in Näfels kämpfte sie sich in der U18-Kategorie Sanda Light überraschend an die Spitze. Gegen ihre ältere und erfahrenere Gegnerin Natalja Kolar zeigte sie eine beeindruckende Leistung. Nach einem ausgeglichenen Start entschied sie die zweite Runde deutlich für sich und holte ihren ersten Schweizermeistertitel. «Ich bin überglücklich und habe bis zum Ende alles gegeben», sagte Scaglione nach dem Sieg. Auch bei den Qingda-Meisterschaften in Bern überzeugte sie: In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm holte sie ihren zweiten Titel und sicherte sich gleichzeitig einen Platz im Nachwuchskader 2025.

Weitere Erfolge für das Team

Domenik Klug (bis 60 kg/U13) krönte ein starkes Jahr mit seinem zweiten Meistertitel in Folge, während die paralympische Diplomgewinnerin von Paris 2024, Carmen Brussig, in der Klasse bis 65 kg einen dritten Platz erreichte. Christoph Hager (bis 75 kg) und JD Jäger (bis 65 kg) komplettierten das Podium mit weiteren Bronzemedaillen. Das Do-Jigo Kampfsportcenter feierte 2024 Erfolge in allen Bereichen. «Unsere Stärke liegt im Teamgeist und der hervorragenden Nachwuchsarbeit», betont Präsidentin Alexandra Schiesser. Auch in paralympischen Wettkämpfen und nationalen Judoturnieren zeigten sich die Athleten hervorragend aufgestellt. (eing/red)