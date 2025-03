Nach schwerer Verletzung von Teamkollegin: Die Schwander Skispringerin Emely Torazza darf nun doch an die WM

Mo. 20.01.2025 - 14:55

Vier Doppelsiege: Die Glarner Skitalente räumen zum Saisonstart ab

Am Samstag um 9.30 Uhr wurde die Skisaison für die Nachwuchstalente aus der Region am Flumserberg mit zwei Slaloms in einem Lauf eröffnet. Für die Jüngsten hatte der organisierende SC Flumserberg einen Lauf mit Kids-Stangen ausgesteckt. Anschliessend fuhren die Kategorien U12 bis U16 mit den normalen Slalomstangen. Die Piste war hart und griffig, sodass alle Startenden ideale Bedingungen vorfanden. Das zweite Rennen begann um 12 Uhr und wie im ersten waren wenige Ausfälle zu verzeichnen.

Vier Elmer Führende

Praktisch in allen acht Kategorien gewannen die gleichen Talente beide Rennen, vier Doppelsieger gehören dem SC Elm an. Bei den Jüngsten, den U11, siegte Rebeka Rhyner zweimal. Ihre ältere Schwester Amanda (Bild links) gewann bei den Mädchen U16 ebenfalls beide Rennen, und zwar jeweils mit Tagesbestzeit. Bei den Knaben waren alle Sieger zweimal erfolgreich, darunter die beiden Elmer Nicolas Grünenfelder, Sohn des ehemaligen Weltcupfahrers Tobias Grünenfelder, bei den U12 und Cyrill Marty (Bild rechts) bei den U16. Emma Gisler gewann bei den U12 das zweite Rennen und teilt sich die Führung in der Gesamtwertung mit Nadine Thomann vom SC Valens. Cyrill Marty fuhr wie Amanda Rhyner in beiden Rennen Tagesbestzeit.

Die besten Talente fahren in Elm

Die Nachwuchstalente scheinen also bereit zu sein für die nationalen Heimrennen. Am kommenden Wochenende fahren nämlich die besten Nachwuchstalente der Kategorie U16 aus der ganzen Schweiz in Elm drei Rennen. Am Freitag steht der Riesenslalom auf dem Programm, am Samstag und am Sonntag je ein Slalom. Der Skiverband Sarganserland-Walensee, welchem der SC Elm angehört, stellt vier Startende, darunter mit Rhyner und Marty zwei aus dem Glarnerland. Der SSW-Raiffeisen-Cup geht in drei Wochen weiter, zuerst am Samstag mit einem Super-G im Atzmännig für die älteren Jahrgänge und am Sonntag mit zwei Riesenslaloms am Pizol für alle Nachwuchstalente.