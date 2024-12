Der Glarner Langläufer Silvan Hauser nach seiner Weltcup-Premiere: «Es war ein tolles Erlebnis»

Mo. 28.10.2024 - 14:23

Kathrin Fuhrer gewinnt an den E-Velo-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille

Am Wochenende stand Kathrin Fuhrer in Abu Dhabi an den Weltmeisterschaften im E-Velosport im Einsatz. In dieser Sportart treten die Velofahrerinnen und Velofahrer virtuell gegeneinander an, treten jedoch selber in die Pedale. Im Vorfeld tätigte die in Bilten wohnhafte Elmerin eine selbstbewusste Aussage: «Ich will Weltmeisterin werden.» Dazu hat es in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate nicht ganz gereicht. Aber die 36-Jährige, welche alles ihrem Ziel untergeordnet und sogar ihren Job gekündigt hat, radelt aufs Podest. Letztlich gewinnt sie WM-Bronze. Geschlagen wird sie nur von der Neuseeländerin Kate McCarthy und Gabriela Guerra aus Brasilien. Bilder auf Instagram zeigen eine glückliche Kathrin Fuhrer, auch wenn sie ihr grosses Ziel nicht ganz erreichte. Derzeit befindet sich Fuhrer mit ihrem Freund Michale Knudsen noch immer in den Emiraten und geniesst ihren Erfolg. (pli)