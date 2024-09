Der FC Linth 04 gewinnt ein unterhaltsames Derby

So. 22.09.2024 - 14:43

Der FC Linth 04 erzielt in der 1. Liga einen wichtigen Sieg. In einem unterhaltsamen und torreichen Derby gegen Freienbach gewinnen die Glarner Unterländer mit 5:3. Für Linth 04 trafen Alexander Giger und Leonardo Uka (im Bild beim Elfmeter zum 4:2) je doppelt. Linth 04 benötigte aber einen Steigerungslauf, nach der ersten Halbzeit lagen die Höfner nämlich noch mit 2:1 in Front. «Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden. Wir waren nicht bereit, die Zweikämpfe anzunehmen. Aber der Trainer hat in der Pause die richtigen Worte gefunden», sagt Linth-Sportchef Didi Redzepi. Die Glarner profitierten dabei auch durch den Ausschluss von Cristiano Teixeira, der nach einer Tätlichkeit frühzeitig unter die Dusche musste. Das schmälert aber die Leistung der Glarner Unterländer nach dem Pausentee keineswegs. «In der zweiten Halbzeit hat man eine Reaktion gesehen. Es war eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz, die den Sieg wollte. Ein grosses Kompliment dafür an Team und Staff», so Redzepi. Wenn Linth am kommenden Wochenende eine ähnliche Leistung wie in der zweiten Halbzeit abrufen könne, dann sei er für das Uzwil-Spiel optimistisch, ergänzt Didi Redzepi.