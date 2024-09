Der Biltner Damian Mettler wird Schweizer Meister im Steinstossen

So. 15.09.2024 - 10:28

Damian Mettler hat am Samstag im luzernischen Pfaffnau seinen Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie Knaben mit dem 8 Kilogramm schweren Stein erfolgreich verteidigt. Bereits in der Vorrunde erzielte er mit 11,42 Meter einen persönlichen Rekord und setzte sich überlegen an die Spitze. Im Final der besten sechs sicherte er sich mit dem letzten Versuch die Goldmedaille, nachdem er mit einem ungültigen Stoss startete. Es ist der insgesamt vierte Schweizer-Meister-Titel für den bald 16-jährigen Biltner. Seine Schwestern Bianca, Marina und Corina konnten nicht um die Medaillenvergabe eingreifen, verpassten die Finals zum Teil knapp. (el)