Das neue Walenseeschiff wird am Sonntag getauft: «Wir müssen es würdig machen», sagt der Chef

Am Sonntag, um 10.30 Uhr ist es so weit. In der Werft des Schiffsbetriebs Walensee in Unterterzen bekommt das grösste Schiff auf dem See seinen neuen Namen. Die Schiffstaufe ist öffentlich, eine Festwirtschaft ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Taufpatin ist die St. Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann. Wer nicht nur vom Ufer aus teilnehmen, sondern an diesem Tag auch per Schiff unterwegs sein will, kann auf der Website des Schiffsbetriebs Walensee noch Tickets buchen.