Die ehemalige Metzgerei Fischli in Näfels öffnet wieder ihre Türen – ohne Personal

von LInus M. Hofmann

Gegenüber dem Näfelser Dorfschulhaus, wo früher die Metzgerei Fischli war, wird bald wieder Fleisch verkauft. Daniel Hösli, der Inhaber der Hösli Metzg Glarus, hat das Lokal gemietet und baut es derzeit um. «Wir bieten alle Fleischwaren an, die wir auch in Glarus im Sortiment haben», sagt Hösli. Daneben werden auch Teigwaren, Gewürze und Konserven angeboten, wie Hösli erklärt. Seit im Sommer 2022 die Metzgerei Fischli geschlossen hat, hat es in Näfels keine Metzgerei mehr gegeben.