Kannst du dich noch erinnern, wann es zum letzten Mal weisse Weihnachten in Glarus gab? Felix sagt es uns. 

Allerdings sind bei uns im Kanton weisse Weihnachten auch noch nicht so lange her. In Elm lagen im Vorjahr am Weihnachtsmorgen 2 Zentimeter Schnee. Sie schmolzen aber im Laufe des Weihnachtstages weg, und in der Folge war es grün. Für richtige Weisse Weihnachten muss man in die Jahre 2020 und 2021 zurückblättern. Damals waren auch alle drei Weihnachtstage weiss. Bis man aber ähnlich viel Schnee an Weihnachten in Elm findet, muss man ziemlich weit zurückschauen. Im Jahre 2011 gab es an Heiligabend 61 Zentimeter Schnee, danach sackte die Schneedecke etwas in sich zusammen, und am Stephanstag waren es noch 53 Zentimeter.