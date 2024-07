Zwischen Schwanden und Linthal fahren im Moment keine Züge

So. 14.07.2024 - 18:05

Die Bahnstrecke zwischen Linthal und Schwanden ist unterbrochen

Wer im Moment mit dem Zug von Schwanden nach Linthal fahren will, braucht Geduld. Die Strecke ist im Moment unterbrochen, wie es auf der Webseite der SBB heisst. Grund für die Streckensperrung sei ein Gleisschaden, der nicht näher bezeichnet wird. Die Sperrung dauere nur bis am frühen Sonntagabend, so die Seite. Die SBB rechnen damit, dass die Strecke ab 19 Uhr wieder offen ist. (red)