Zwei Personen sterben am Clariden bei einem Gleitschirmunfall

Mo. 11.11.2024 - 08:15

Sachschaden am Wagen: Aus ungeklärten Gründen prallt ein 46-jähriger Autofahrer in eine Verkehrsinsel.

Verkehrsunfall in Bilten: 46-Jähriger kracht mit seinem Auto in Verkehrsinsel

Am Sonntagabend um 20.50 Uhr ereignete sich in Bilten auf der Landstrasse ein Verkehrsunfall mit Sachschadenfolge. Ein 46-jähriger Lenker war mit seinem Auto in Bilten auf der Landtrasse in Fahrtrichtung Reichenburg unterwegs. Wie es in einem Schreiben der Kantonspolizei Glarus heisst, geriet er aus noch bisher ungeklärten Gründen auf eine Verkehrsinsel. Durch den Aufprall mit dem Randstein wurde das rechte Vorderrad seines Autos von der Achse gerissen.

Der Lenker sei erst rund 40 Meter nach der Kollision zum Stillstand gekommen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (red)