Wegen der Quaggamuschel: Schiffe dürfen den Linthkanal nicht mehr befahren

Do. 19.12.2024 - 08:43

Kletterunfall in der Lintharena in Näfels: 53-Jähriger stürzt aus drei Metern Höhe auf den Hallenboden

Am Mittwoch um circa 19.30 Uhr ist ein 53-Jähriger beim Klettern aus drei Metern Höhe heruntergefallen. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, passierte der Unfall in der Kletterhalle der Lintharena in Näfels. Der 53-Jährige kletterte eine Route und wurde dabei von einem Kollegen gesichert. Nachdem er die Route absolviert hat, wurde er am Seil heruntergelassen.

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte er aus rund drei Metern Höhe auf den Hallenboden. Dabei verletzte er sich und musste ins Spital gebracht werden. (red)