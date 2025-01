Verschneite Strasse sorgt für Unfall in Ennenda

Mo. 06.01.2025 - 16:50

In Glarus blies der Föhn nur neun Mal heftiger als an diesem Montag

von Felix Blumer *

Vom nahen Atlantik ziehen immer wieder kräftige Tiefdruckgebiete nördlich an uns vorbei. Dies führt wiederholt zu stürmischem Wind und zu grossen Temperaturschwankungen. In Glarus zeigte am Montag das Thermometer mehr als 16 Grad, und der Föhn erreichte 105 Kilometer pro Stunde.

Schon am Sonntag setzte in den Alpen der Föhn ein. Die stärksten Böen erreichte er am Montagvormittag. In Glarus wurde ein Spitzenwert von 105,1 Kilometer pro Stunde gemessen. Dies entspricht der zehntstärksten Böe, die im Januar bis jetzt in Glarus gemessen wurde. Der Höchstwert liegt mit 133 Kilometern pro Stunde allerdings deutlich höher und wurde im Januar 1986 registriert.

In Elm war der Föhn nicht ganz so heftig mit einem Spitzenwert von 94 Kilometern pro Stunde kurz nach Mitternacht. Auf den Alpengipfeln gab es am Montagvormittag zum Teil Orkanböen. Auf dem Piz Martegnas wurde ein Spitzenwert von 150 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf dem Gütsch gab es 145 Kilometer pro Stunde, auf dem Berninapass 142 Kilometer pro Stunde, auf dem Les Diablerets 128 Kilometer pro Stunde und auf Crap Masegn im Kanton Graubünden 122 Kilometer pro Stunde.

Die grosse Temperatur-Ralley

Zurzeit sind die Temperaturen auf einer wilden Achterbahnfahrt unterwegs. Am Montagmittag wurden in Glarus 16,3 Grad gemessen, das sind rund 18 Grad mehr als am Samstagnachmittag, als in Glarus das Thermometer einen bescheidenen Höchstwert von -2 Grad zeigte. In Elm fiel der Temperaturunterschied mit rund 10 Grad vergleichsmässig harmlos aus.

Das ist aber alles noch gar nichts im Vergleich zum Temperaturunterschied am vergangenen Samstag in La Brévine. Damals lag der Tiefstwert am Morgen früh bei -31,1 Grad und der Höchstwert am Abend bei 4 Grad. Innerhalb von nur 14 Stunden wurde es in La Brévine also mehr als 35 Grad wärmer. Der Tiefstwert von -31,1 Grad wurde im Übrigen 2024 nirgends auf dem staatlichen Messnetz erreicht.

Und jetzt? Nördlich der Alpen bleibt es bis Freitag stürmisch, und am Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen stellt sich auch wieder Südföhn ein. Er dürfte aber deutlich schwächer ausfallen als noch am Montag. Danach ist die weitere Entwicklung sehr unsicher.