Unfallserie nach Wintereinbruch im Glarnerland: Die Kantonspolizei ist die ganze Nacht im Einsatz

Fr. 22.11.2024 - 10:18

Wintereinbruch: Die Kantonspolizei ist wegen Unfällen die ganze Nacht im Einsatz

In der Nacht auf Freitag haben sich im Kanton Glarus mehrere Verkehrsunfälle ereignet, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Mit dem Einsetzen des Schneefalls hat die Unfallserie um 16 Uhr am Donnerstag angefangen und sie hat erst am Freitagmorgen aufgehört. Zehn Unfälle hat die Polizei gezählt, zwölf Polizisten und mehrere Abschleppdienste seien im Einsatz gewesen. Zeitweise sei der Verkehr wegen des Schnees zum Stillstand gekommen, so die Kantonspolizei.

Der schwerste Unfall passierte auf der Umfahrungsstrasse in Engi. Um 18.20 Uhr habe sich eine 24-jährige Autofahrerin eine tiefe Schnittwunde am Kopf zugezogen, als sie mit ihrem Auto von der Strasse abkam und in einem Graben landete. Die Fahrerin war laut Polizei alkoholisiert. Das Auto erlitt Totalschaden.

In den übrigen Verkehrsunfällen blieb es laut der Polizei bei Sachschäden. Die Unfälle ereigneten sich mehrheitlich, weil die Geschwindigkeit nicht an die prekären Strassenverhältnisse angepasst war. In zwei Fällen waren noch Sommerpneus im Einsatz, bei drei Unfällen handelte es sich um Auffahrunfälle. Nach Mitternacht blieben mehrere Fahrzeuge im Schnee stecken, in Obstalden und in Schwanden ist je ein Baum durch die Schneelast umgeknickt worden, und letztlich verlor in Niederurnen ein Personenwagen ein Rad, wobei es glücklicherweise zu keinem Unfall kam. (df)