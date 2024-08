Strompreise in Glarus Süd sinken

Do. 22.08.2024 - 10:25

80-Jähriger stürzt ob den Weissenbergen tödlich

Am Mittwochnachmittag ist in den Glarner Bergen ein Wanderer tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der 80-Jährige war mit seiner 73-jährigen Partnerin von der Seilbahn Weissenberge über das Bützihoren in Richtung Wissmeilen unterwegs. In einem steilen Abstieg in der Nähe des Bützihoren geriet der 80-Jährige aus dem Gleichgewicht, stürzte über eine Felsformation in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Im Einsatz standen Personen der Alpinen Rettung Glarnerland, der Rega sowie der Kantonspolizei Glarus, heisst es in der Mitteilung. (red)