Standseilbahn oder Gondel? Die Glarnerinnen können an der nächsten Landsgemeinde jetzt doch über die Erschliessung von Braunwald entscheiden

Mo. 12.08.2024 - 11:50

Von Tafers nach Näfels geradelt: «Donnschtig-Jass»-Moderator Rainer Maria Salzgeber ist schon im Glarnerland angekommen

Rainer Maria Salzgeber ist am Freitag bei schönstem Wetter von Tafers nach Näfels geradelt. Das waren rund 200 Kilometer. Wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt, traf Salzgeber in Bilten auf die Glarner Radsportlegende Urs Freuler. In Niederurnen gesellte sich der Hochradclub March dazu.

Mit seiner Entourage traf der Moderator am Freitag gegen 18.30 Uhr auf dem Dorfturnhallenplatz in Näfels ein. Dort wurde er von den Fans mit Fähnli und Glarnertüechli empfangen. Die Ankunft in Näfels war der Auftakt zum nächsten «Donnschtig-Jass», der am 15. August live aus Näfels übertragen wird.

Die Gemeinden Düdingen und Ipsach spielen um den Titel «Lucky Looser». In der Gewinnergemeinde wird 2025 die erste «Donnschtig-Jass»-Sendung ausgestrahlt. Am Samstag folgt der Abschluss der Jasstour.

Beide Shows werden auf dem Dorfturnhallenplatz in Näfels aufgezeichnet und sind öffentlich. Die Festwirtschaft ist laut OK bereits ab Mittwochnachmittag geöffnet, damit sich die Besucherinnen und Besucher schon während der Proben verpflegen können.

Die Organisatoren empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Den Ablauf findet ihr auf der Webseite des Verkehrsvereins Niederurnen. (red)