Spurhalteassistent greift ein: Autofahrer prallt in Näfels ungebremst ins Heck einer 29-Jährigen 

Do. 13.02.2025 - 15:10

Achtung Wildwechsel: In Mollis und Bilten sterben gleich zwei Rehe, als sie die Strasse überqueren

Auf den Strassen in Glarus Nord kam es am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen mit Wildtieren. Wie die Kantonspolizei Glarus meldete, ereignete sich der erste in Mollis beim Biotop im Unter Chräbergwald. Zum zweiten Wildtierunfall kam es auf der Landstrasse bei Bilten. Bei beiden Kollisionen verstarb das Reh auf der Unfallstelle. Personen wurden laut Polizei keine verletzt, an den Fahrzeugen entstand Schaden.

Beide betroffenen Automobilisten haben richtig reagiert und umgehend die Polizei via Notruf 117 informiert, hält diese in ihrer Mitteilung fest. In dieser ruft sie zur Vorsicht auf in Gebieten, wo mit Wildwechsel zu rechnen ist. Der beste Schutz sei nach wie vor, die Geschwindigkeit anzupassen und so einen Zusammenprall zu vermeiden. Auf ein Reh oder Hirsch folgten meistens weitere Tiere nach.

So sollte man sich gemäss Polizei bei einem Zusammenprall mit einem Wildtier verhalten:

Sofort bremsen

Lenkrad gut festhalten

Fahrspur halten

Auf panikartige und riskante Ausweichmanöver verzichten

Und zu diesem Verhalten rät die Polizei nach einem Wildunfall: