Skiunfall in Elm: Unbekannter fährt 59-Jährige um und haut einfach ab

Sa. 01.02.2025 - 09:47

Lastwagenfahrer prallt am Fussgängerstreifen in ein Auto

Am Fussgängerstreifen vor dem Prima-Laden in Näfels passierte am Freitag im Abendverkehr um etwa 17.45 Uhr ein Auffahrunfall. Ein Autolenker fuhr auf der Kantonsstrasse in Näfels Richtung Glarus und stoppte sein Fahrzeug beim Fussgängerstreifen, um einen Fussgänger passieren zu lassen. Der nachfolgende 39-jährige Lastwagenchauffeur bemerkte den Halt nicht und prallte mit dem Lastwagen ins Heck des Personenwagens. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, klagte der Lenker des Personenwagens über Nackenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.