Schwanden: Töfffahrer stürzt, weil Auto unvorhergesehen abbiegt

Sa. 27.07.2024 - 17:17

Gleich zwei Falschfahrer auf der Glarner Autobahn

Am Freitagabend wurde es auf der Autobahn A3 bei Mühlehorn gefährlich. Eine 39-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Zürich unterwegs, als sie ihr Fahrzeug in der Ausstellbucht Mühletal einfach wendete. Als Falschfahrerin fuhr sie weiter in Richtung Mühlehorn. «Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision», schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.

Die Polizei konnte etwas später die Falschfahrerin ausfindig machen. Sie musste den Führerausweis abgeben. Zudem wurde die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln eröffnet.

Wiederholung am Samstag

Das gleiche gefährliche Fahrmanöver wiederholte sich am Samstagmorgen nach 5 Uhr. Laut Polizei wendete eine unbekannte Person ihr Auto ebenfalls in der Ausstellbucht Mühletal und fuhr als Falschfahrer in Richtung Mühlehorn. Kurz darauf wendete sie wieder auf der Fahrbahn und setzte die Fahrt in Richtung Zürich fort.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug. Es handle sich dabei mutmasslich um einen silbernen oder grauen VW Touran. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 055 645 66 66 melden. (red)