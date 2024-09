Schlüssel geklaut: Dieb verschafft sich Zugang zu Gastrobetrieb in Glarus

Do. 19.09.2024 - 10:43

Das ist der neue Leitende Arzt am Kantonsspital, der sich um Diabetiker kümmert

Zoran Erlic wird neuer Leitender Arzt Endokrinologie und Diabetologie am Kantonsspital Glarus. Endokrinologie befasst sich mit Hormonen und den Drüsen, die sie produzieren, während Diabetologie auf die Diagnose und Behandlung von Diabetes spezialisiert ist. Der 43-jährige Erlic tritt die Stelle im März 2025 an. Bereits ab Oktober arbeitet er in einem Teilpensum am Kantonsspital. Damit werde nach dem Weggang der langjährigen Fachärztinnen Regina Streuli und Susanne Hess ein nahtloser Übergang in der Betreuung der Patientinnen und Patienten sichergestellt, heisst es in einer Mitteilung des Spitals.

Für Erlic ist es eine Rückkehr ans Kantonsspital Glarus. Bereits während seiner assistenzärztlichen Ausbildung war er zwei Jahre in der Medizinischen Klinik tätig. 2017 übernahm er schon einmal für einige Monate die Position als Leitender Arzt Endokrinologie/Diabetologie bevor er seine wissenschaftliche Tätigkeit an der Universität Zürich fortsetzte. Aktuell ist er als Oberarzt und Wissenschaftlicher Oberarzt im Universitätsspital Zürich tätig. Erlic lehrt seit mehreren Jahren an der Universität in Zürich sowie an der Università della Svizzera Italiana in Lugano.

Zoran Erlic wohnt in Zürich. Seine Freizeit verbringe er am liebsten mit Tennisspielen, beim Wellnessen sowie bei gemeinsamen Essen und Brettspielabenden mit Freunden. Bei längerer Freizeit verbinde er diese Aktivitäten gerne mit Reisen oder Wochenendausflügen. «Man trifft ihn deshalb ausserhalb des Spitals oft beim Tennistraining oder -turnierspielen, im Fitnessstudio und im Wellnessbereich oder auf seinen Reisen an verschiedenen Bahnhöfen und Flughäfen», heisst es in der Mitteilung des Spitals. (uw)