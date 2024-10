Sanierungen kosten die Gemeinde Glarus fast 20 Millionen Franken: Sackberg- und Ennetbergstrasse werden ab 2025 erneuert

Mi. 09.10.2024 - 10:03

Postautofahrer erwischt in Netstal ein Spitalauto

Am Dienstag hat ein Postautofahrer ungefähr um 16.30 Uhr ein Spitalauto übersehen, das von Glarus her kam. Der Fahrer wollte von der Schwimmbadstrasse in die Hauptstrasse Richtung Glarus einbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Dabei kam es zur Streifkollision. Das Spitalauto transportierte keinen Patienten. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt, die beiden Fahrzeuge jedoch beschädigt.

Auch am Dienstag passierte in Näfels ein weiterer Unfall. Gegen 15 Uhr wollte ein Autofahrer von der Burgstrasse in die Hauptstrasse Richtung Netstal einbiegen. Dabei übersah er ein Auto, welches auf der Hauptstrasse unterwegs war. Beim Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden. (red)