Noch ein Einbruch in Oberurnen: Unbekannte würgen Tür auf

Di. 16.07.2024 - 18:24

Ab ins Klöntal: Auto eines 18-Jährigen rollt fast in den See

Am Montag ist der Glarner Kantonspolizei um circa 17.15 Uhr gemeldet worden, dass im Klöntal auf einem Parkplatz auf der rechten Seeseite ein Auto über die Böschung gerollt ist. Das steht in einer Polizeimeldung vom Dienstag. Gemäss dieser versuchte ein 18-jähriger Lenker, auf diesem Parkplatz sein Auto zu parkieren. Aufgrund eines mutmasslich technischen Defekts der Bremsen konnte er das Auto nicht rechtzeitig stoppen, wodurch es über die Böschung rollte und am Ufer stehen blieb. Der Autolenker befreite sich selbstständig aus dem Auto und forderte Hilfe an. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand leichter Sachschaden. Aufgrund von Ölverlust während der Bergung musste die Ölwehr aufgeboten werden. Das Auto wurde sicher­gestellt und zur Expertise an das Strassenverkehrsamt Schwanden überführt. (kapo)